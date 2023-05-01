竹北市「豐采520」建案工地發生5次路基塌陷事件，立委林思銘批縣府調查小組代表性不足，才會一再同意復工，又一再發生坍塌事件，縣府工務處提出說明「喊冤」！

工務處長江良淵說，調查小組是臨時編組，本來就沒有法源依據要如何組成，小組成員也是在地的專家學者，義務幫忙協助處理問題，這次莊敬六街生的天坑事件，調查小組成員共有9人，分為府內4人、府外2位建築師，1位土木技師及1位大地專家教授，提供專業意見供參卓。

江良淵指，縣府先前最近一次同意豐采520復工，是要求工地做鑑定報告，有新北市土木技師公會、桃園結構工程技師公會等2份報告鑑定結果，始准予復工。

這次天坑事件，新竹地檢署檢察官帶領新北土木技師公會2位技師至現場會勘並調查，為具公信力的代表，待後續調查結果作為本案責任歸屬依據。

江良淵說，為查明豐采520建案路基塌陷的原因，將進行透地雷達全面檢測，將由竹北市公所同意路權，建商確認並委託廠商辦理。

而特斯拉陷落的天坑，台電和水公司都已完成管線修復，瓦斯公司預定2日進場維修管線設施，車損賠償部分，建商與車主已約訂2日討論。