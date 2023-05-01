觀光局花東縱谷國家風景區管理處結合花東縱谷溫泉區，推出「縱谷好湯COOL樂遊」，並分別對團客、自由行旅客祭出優惠方案。（縱管處提供／羅亦晽花蓮傳真）

花東地區具豐富且多樣的溫泉資源，每個地區的溫泉都極具特色，觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年結合溫泉區周邊亮點店家和新興景點，推出「縱谷好湯COOL樂遊」，遊客即日起至11月15日止，參加旅行社專案遊程，最高可享900元優惠，自由行則是8月31日前，於指定溫泉旅宿店家住房或泡湯且認明張貼廣宣店家，使用指定付款消費每筆可享有20％的現金回饋，最高可達1000元。

縱管處表示，花東地區從花蓮瑞穗、安通，到台東鹿野、轆轆及知本溫泉，每個都是獨具特色且歷史悠久的溫泉地區，且近年隨青年返鄉，溫泉區周邊的亮點店家和新興景點愈來愈豐富，食宿遊購行都有新的玩法。

因此，縱管處今年結合花東溫泉特色，開創一套縱谷新玩法，即日起推出「縱谷好湯COOL樂遊」，讓遊客透過深入部落文化及當地生態、品嘗當地美食、體驗文創，及沉浸天然溫泉的方式，感受縱谷魅力。

縱管處表示，「縱谷好湯COOL樂遊」有兩大優惠方案，即日起至11月15日間，遊客在特約旅行社報名參加專案遊程，每人可享一日遊300元、二日遊600元、三日遊（含）以上900元優惠；自由行的部分，即日起至8月31日間，在指定溫泉旅宿店家住房或泡湯，認明張貼「來花東縱谷Pay你泡好湯 台灣Pay享20％回饋」廣宣的店家，使用台灣Pay付款，每筆消費可享有20％的現金回饋，最高可達1000元。

不過兩項優惠活動名額有限，若額度提早完畢活動也將提前結束，更多內容可至「2023縱谷好湯COOL樂遊」活動資訊平台查詢（https://www.easthotspring.com/）。