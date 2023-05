VIXX在見面會與粉絲們一起度過歡樂時光。(ON INN ASIA提供)

締造在最短時間連續來台,以及首組前進高雄演出的韓國男團VIXX,3位成員LEO、KEN、HYUK於上周六在高雄LIVE WAREHOUSE大庫舉行「2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING : As Always] in KAOHSIUNG」見面會,首度南下的他們對於粉絲們的熱情相當開心又感動,表示未來還有機會的話:「一定要再來!」

繼3月5日的台北、4月29日再到高雄,對於之前活動範圍不超過桃園機場以南的VIXX3位成員LEO、KEN、HYUK來說,無論做什麼都很新奇,吃了芒果冰、海產餐廳,也去了知名地標龍虎塔以及到駁二特區買伴手禮用的鳳梨酥,雖然依舊沒有達成「去夜市」的目標,但對於不同的景色格外有著新鮮感。

這次一天兩場的見面會則是親民無極限,後段的下台繞場停留讓粉絲直呼「賺到了」,而後台的應援食物也讓他們與工作人員大飽口福,3人沒想到暌違5年的台灣行,竟可以在兩個月內橫跨北高,異口同聲對主辦表示:「不敢相信!」也希望之後還有機會能夠再度造訪高雄。