VIXX在見面會與粉絲們一起度過歡樂時光。（ON INN ASIA提供）

締造在最短時間連續來台，以及首組前進高雄演出的韓國男團VIXX，3位成員LEO、KEN、HYUK於上周六在高雄LIVE WAREHOUSE大庫舉行「2023 VIXX LEO KEN HYUK FAN-CONCERT [ING ： As Always] in KAOHSIUNG」見面會，首度南下的他們對於粉絲們的熱情相當開心又感動，表示未來還有機會的話：「一定要再來！」

繼3月5日的台北、4月29日再到高雄，對於之前活動範圍不超過桃園機場以南的VIXX3位成員LEO、KEN、HYUK來說，無論做什麼都很新奇，吃了芒果冰、海產餐廳，也去了知名地標龍虎塔以及到駁二特區買伴手禮用的鳳梨酥，雖然依舊沒有達成「去夜市」的目標，但對於不同的景色格外有著新鮮感。

這次一天兩場的見面會則是親民無極限，後段的下台繞場停留讓粉絲直呼「賺到了」，而後台的應援食物也讓他們與工作人員大飽口福，3人沒想到暌違5年的台灣行，竟可以在兩個月內橫跨北高，異口同聲對主辦表示：「不敢相信！」也希望之後還有機會能夠再度造訪高雄。