演員邱偲琹（左起）、出品人徐佩愉、導演洪詮富、新生代演員楊柏誠出席於1日舉行的《雨》開鏡儀式。（星驊娛樂提供）

劇情短片《雨》1日舉行開鏡儀式，主要演員邱偲琹、楊柏誠等人一同出席（星驊娛樂提供）

天心新劇《雨》中飾演長期隱忍丈夫家暴終走上絕路的母親。（星驊娛樂提供）

劇情短片《雨》1日舉行開鏡儀式，主要演員邱偲琹、楊柏誠等人一同出席；特別演出的天心雖不在現場，但仍祝福開鏡順利。導演洪富詮表示，這部片想要探討輕生者遺族的心情感受，輕生者通常是因爲痛苦而選擇這條路，但留下來的卻因活著而痛苦。對待遺族應給予多一點關懷、多一點包容，以避免下一次憾事發生，同時傳達珍重生命、愛惜自己，等同珍惜身邊人的概念。

天心在《雨》中飾演長期隱忍丈夫家暴終走上絕路的母親，這次願意接下這個角色，是因為她和導演是過去就讀華岡藝校的同學。兩人認識30多年來首次合作劇情短片，天心開玩笑說：「本來以為他會讓我美美的，結果第一次合作就讓我畫家暴妝演輕生者的角色」。儘管新戲《最佳利益2》、節目主持《辣個女生》檔期滿檔，天心仍友情力挺，做足功課去詮釋角色的心境。

劇中飾演雨希的邱偲琹演技實力銳不可當，最近演出的《模仿犯》獲得很高的討論度，而她飾演的叛逆少女也在觀眾心中留下深刻印象。年僅24歲的她出道至今已經擁有多部代表作品，更曾獲得金穗獎演員獎，今年金穗獎入圍最佳影片的《野薊》也看得到她的身影，其代表作包括《親愛的殺手》、《如果花知道》、《飛魚高校生》、《模仿犯》等等。邱偲琹表示，「戲裡因為媽媽輕生，很難過要讓自己沉浸在悲傷的情緒裡，但在戲外很開心可以跟天心姐合作」，期望這次在短片《雨》中可以帶來不同的演出表現。

新生代演員楊柏誠在劇中飾演雨希大學同學承洋，長相靦腆帥氣的他畢業於華岡藝校戲劇科，目前就讀文化大學國劇系，具有戲劇潛能，是星驊娛樂旗下重點栽培的新人，演技實力被受期待。其作品包括拍攝《可爾必思》、《爬山王電動車》、《PaMi曾粉麻辣肉燥》等廣告，楊柏誠表示，⎡這是我第一次跟那麼多優秀且專業的人合作拍片，雖然過程令我感到緊張，但看著每一個人對這部片的付出與貢獻，隨之而來是越來越多的期待，相信這將成為我人生的轉捩點⎦。

劇情短片《雨》演員包括《最佳利益2》天心、《模仿犯》邱偲琹，以及新生代演員楊柏誠。故事描述母親鳳嬌（天心飾）輕生後，雨希（邱偲琹飾）一直陷入深深的自責之中，懊悔自己沒能早點回家，阻止母親走上絕路。由於無法擺脫輕生者遺族的傷痛，雨希逐漸步入母親的後塵，《雨》目前暫定於明年中亮相。

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