台灣女優吳夢夢因接受BBC中文網訪問，被冠上「台灣第一女優」封號，目前除拍片外也當起監製，更創立了YouTube頻道「思春社」分享兩性知識，而日前她出席成人展時，有網友拍下現場照驚呼「吳夢夢本人其實蠻正的」。

吳夢夢29日現身松山文創園區舉行的第九屆TAE台灣成人博覽會（TAE since 2011），對此，有粉絲在現場拍下吳夢夢的照片，並以「驚！！！吳夢夢本人其實蠻正的？」為題在PTT八卦板發文寫下「這兩天有TAE成人展，去參觀一下，看到吳夢夢覺得本人其實蠻正的欸，比照片影片好看，大家有遇過夢夢本人嗎，有卦？」

照片中可見，吳夢夢穿著號稱讓處男看見就會受不了的「童貞殺」（童貞を殺す）毛衣，胸前挖空設計讓她的好身材一覽無遺，更讓網友留言驚呼「本人漂亮」、「夢夢是台灣臉蛋、身材還有敬業度都最頂級的AV女優」、「夢夢的片算是好用的，也很懂題材和角度，真的能稱作是AV」、「看過本人真的漂亮」，此外，也有網友發現吳夢夢似乎變瘦了「變瘦後好漂亮」。

事實上，吳夢夢接受《BBC中文版》專訪時曾坦言，當時在AV產業工作6年的她，本來會覺得是錯事，但她已逐漸在作品中找到成就感與使命感「無法克制住自己，很喜歡做這件事情」已變成興趣，但她呼籲，女生不要因為高薪就被吸引去拍片「這東西會跟著你未來20年、30年到你死去為止」最後，她也感性說到，目前父母都已知道，但不會與她談到拍片細節，也慶幸自己沒有因為踏入這行而爆發家庭革命。