王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔等人1日一起受訪。（民視提供）

蘇晏霈透露幫接吳東諺手機惹誤會。（民視提供）

王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔等人1日一起受訪。（民視提供）

謝京穎近期在劇中成了哭包。（民視提供）

三立全新8點檔《天道》3日上檔近期宣傳造勢不斷，民視《市井豪門》也嚴陣以待，主演王瞳、蘇晏霈、張書偉、傅子純、謝京穎、張家瑋、周宇柔等人1日一起受訪。蘇晏霈透露，日前她因為受工作人員請託，幫忙接了同劇演員吳東諺的電話，結果沒多久「正宮」白家綺馬上直奔攝影棚化妝間，質問她：「妳接我老公電話吼？」

蘇晏霈說，她跟吳東諺劇中幾乎完全沒對到戲，當天是因為化妝間只剩她一人，有工作人員說，已進棚拍戲的吳東諺訂了飲料，如果有電話請她幫忙接一下，結果後來電話響了，她看名字是「道遠」，就接了，並主動說「我是晏霈，東彥去拍戲了」，掛了電話後3秒又響了，竟然是白家綺，她一接電話，白家綺劈頭就問：「妳怎麼會接我老公的電話？」她就開始緊張結巴、莫名心虛，交代自己是被工作人員請託幫忙、因為化妝間只有她一人，白家綺一聽便逼問：「妳幹嘛結巴？」

沒想到，她後來去拍完戲，發現也在民視錄《醫學大聯盟》的白家綺已經馬上殺到化妝間，看起來「真的緊張了」，她邊跟對方解釋，自己平常真的不會幫人家接電話，邊催促「肇事」的工作人員趕緊幫她解釋，事後兩女還一起搞笑拍合照。當天後來白家綺又打給吳東諺，蘇晏霈又故意鬧她，「我又接了，說我是晏霈，怎麼了，她就回：怎麼又是妳！」蘇晏霈笑說：「她是故意的，我們私下真的很好、很熟，常聚會吃飯。」

劇中跟吳東諺對戲最多的謝京穎則說，她跟吳東諺在化妝間都不講話，延續劇中很害怕他的情緒，「因為這條線滿悶、滿緊張的，劇中我發現他是殺人魔，覺得自己隨時可能失去性命，好像隨時被掐著脖子、玩弄妳，無法擺脫」。謝覺得吳東諺劇中要一直吼叫真的很辛苦，劇中明明眼睛好了又要在她面裝瞎，「結果網友說我比他還瞎，觀眾都看出來了，妳怎麼還沒看出來？」王瞳一聽笑說，也有入戲的網友會一直傳訊提醒她：「現在在妳旁邊的不是安康，不要嫁他！」