桃園市龜山區精忠里在12個社區激烈競爭下脫穎而出，獲得111年績優治安示範社區。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區精忠里在12個社區激烈競爭下脫穎而出，獲得111年績優治安示範社區。(警方提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市龜山區精忠里在12個社區激烈競爭下脫穎而出，獲得111年績優治安示範社區，桃園市長張善政今下午特地到精忠里為績優治安示範社區認證標章揭牌，並頒發工作經費及獎狀，肯定精忠里守望相助隊的高度凝聚力及不辭辛勞，也感謝里長兼分隊長張孫宥心與前里長、現任市議員孫韻璇的帶領，大讚：「警力有限、民力無窮！」

張善政表示，「警力有限、民力無窮」，除了警察同仁們對社區治安工作責無旁貸外，也需要義警、民防、守望相助等協勤民力共同維護，且俗話說：「打虎親兄弟、打火好厝邊」，透過守望相助隊的社區巡邏，提升見警率降低犯罪率，望能減輕警察同仁負擔。

張善政說，隨著桃園市的人口日漸倍增，交通、消防、治安、建設等問題亦因應而生，桃市府團隊以市民為優先考量來訂定相關政策，如推動「補助幼兒園大班助學金」、「保障代理教師與正式教師同工同酬」、「國中小學營養午餐免費」等，特別是率先推出「代理老師全年聘期」政策，讓許多縣市紛紛效法與跟進。

張善政說，桃市府為支持守望相助隊，在其運作經費及各項福利上皆增加預算編列，以建立更完善的社區安全防護網絡，也祝會守望相助隊夥伴們身體健康、闔家幸福美滿。