白宮記者協會晚宴於上週六晚在華盛頓希爾頓大酒店舉行，美國總統拜登在這場素以幽默聞名的晚宴上，坦然調侃自己高齡競選尋求連任。

華盛頓的政界和媒體精英齊聚這場年度盛會。政治談話節目「每日秀」（Daily Show）主持人伍德（Roy Wood Jr.）在台上大開拜登80歲競選連任的玩笑，伍德表示其注意到最近法國爆發了反對提高退休年齡的憤怒抗議活動，他開玩笑說，「他們騷亂是因為他們不想在64歲之前工作。與此同時，在美國，我們有一個80歲的老人乞求我們再讓他工作四年。」

拜登在白宮記者協會的晚宴上多次成為笑話的對象，他也藉此機會用自己的話幽默回擊。

拜登拿保守派、福克斯新聞（Fox News）董事長梅鐸（Rupert Murdoch）的92歲高齡作對比，他打趣道，「你說我老？」拜登還說，「你可能認為我不喜歡梅鐸，那根本不是真的。有那麼一個人能讓我看起來像（29歲流行歌手）哈利史泰爾斯（Harry Styles），我怎麼可能不喜歡他？」

對於競選連任的高齡批評，拜登引用近期因發表性別歧視和年齡歧視言論，被CNN解僱的主持人勒蒙（Don Lemon）的話說，「叫我老吧，我稱之為經驗豐富。你說我古老，我說我很聰明。你說我在山上，勒蒙會說這是一個正值盛年的人。」

另外，針對共和黨最近通過了一項提高債務上限，換取一系列預算削減的法案，拜登發言猛烈抨擊了美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）。他說，「共和黨人上一次投票給倒霉的事情，嘗試了15次」，意指麥卡錫在1月份成為眾議院議長所需的眾議院票數。