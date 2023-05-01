隨著健康意識普及，越來越多人知道添加糖對於健康的危害，改用人工代糖，但醫師表示，零熱量的阿斯巴甜等人工甜味劑會破壞腸道菌相，增加人體發炎指數，讓人發胖、水腫。一名男子就因吃人工代糖，就因身體發炎導致外觀肥胖、水腫。

營養功能醫學專家劉博仁醫師在《小宇宙大爆發》中表示，世界衛生組織建議，每人每天攝取的精緻糖不要超過每日總熱量攝取的10%，換算每人每天不要超過50克，有些人因此轉而使用阿斯巴甜等人工代糖，「但代糖會導致人體發炎指數上升，近來研究更指出，代糖會增加發炎指數，導致心血管疾病風險上升。」

他表示，一名男子就醫時稱，平常只吃人工代糖，卻仍發胖、水腫。因阿斯巴甜等人工代糖會破壞腸道內的好菌、增加壞菌，並使腸道黏膜的空隙擴大，造成腸漏症，提高身體發炎指數，「人體的發炎指數上升，會導致肥胖、水腫。」

相較於添加糖，他認為，人工代糖的危害更大，「真要吃糖，建議食用少量的天然添加糖，還較為安全、健康。」