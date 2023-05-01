文觀局指出，來到來吉部落一定要自己動手做山豬，可事先向「來吉社區發展協會」報名體驗行程。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

阿里山來吉部落的Hana廚房融合部落與南非料理。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「不舞作坊」運用美術技藝連結鄒族文化創造一件件有文化氣味的工藝品。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣阿里山來吉部落位在鄒族聖山「塔山」下，近年有個更響亮的名字「山豬部落」，傳說有獵人為了追山豬發現來吉適合居住、耕作，於是遷徙定居此地發展成聚落，山豬也因此成為來吉的象徵，遊客走進部落，沿途就看得到創意山豬石雕，到部落市集吃山豬套餐還能把可愛小山豬帶回家，嘉義縣文化觀光局歡迎遊客走進部落，透過體驗認識傳統文化，來點不同的部落獨特玩法。

嘉義縣長翁章梁表示，鄒族部落是嘉義縣瑰寶，全部鄒族人口目前約6000多名，分布整個阿里山區，原先為7村8部落，有茶山、新美、山美、達邦、特富野、里佳、來吉及樂野等部落，受88風災影響，部分居民遷移至山下的逐鹿部落定居，演變為目前的7村9部落。

至於來吉，原名叫拉拉吉，因位在聖山下，又叫「塔山下永遠的部落」，近幾年以「山豬部落」聞名。文觀局指出，來到來吉部落一定要自己動手做山豬，可事先向「來吉社區發展協會」報名體驗行程，體驗將有稜角的木頭手工打磨，再為山豬挑選精美鄒族傳統服飾，過程十分療癒，尤其山豬木工坊裡琳瑯滿目的山豬工藝品，各個都非常討喜可愛。

文觀局推薦遊客到部落一定不能錯過原民美食，來吉部落有1家沒訂位吃不到的Hana廚房，融合部落與南非料理，文化迥異的兩國料理，經過烹飪碰出新滋味，每天現烤麵包一出爐就被搶購一空！尤其Hana廚房一樓是「來吉部落市集」，門口圓盤烤肉香氣撲鼻，有山豬套餐、阿里山咖啡及愛玉飲品，都是遊客部落必嘗美味，且只要點山豬套餐就能拿到1隻可愛小山豬。

文觀局長徐佩鈴提到，現在有愈來愈多年輕人投入部落，將傳統、現代、創意及藝術結合，打造個人口碑，像名叫「不舞‧阿古亞那」的來吉部落女孩，在台北唸復興美工後回到山上開創「不舞作坊」，運用美術技藝連結鄒族文化創造一件件有文化氣味的工藝品，用石雕、陶藝、雕塑與繪畫，串聯鄒族老歷史新風貌，為鄒族文化發聲！

徐佩鈴說，「不舞作坊」也推出「無菜單料理」，將在地蔬食透過創意與藝術呈現，就像是上了一堂美食藝術學，邀請遊客到嘉義體驗部落，9大部落各有特色，用體驗、美食、文化來認識鄒族，玩出不一樣的國旅。