竹北市「豐采520」建案以「逆打工法」開挖地下6層地下室，造成勝利二路連續4次路基塌陷，日前疑在莊敬六街再度造成「天坑」事件，縣府依違反建築法第89條開罰建商、營造商及監造建築師，並將營造商和建築師移送懲戒外，更立案列為損鄰事件。

工務處長江良淵指出，竹北市建築工地開挖地下室，一般是採用傳統工法，先打鋼軌樁，再做水平支撐，開挖地下樓層，做好地下室再往上蓋，工期會比較長。

江良淵說，豐邑建設以在台中建案的經驗，地下樓層採用「逆打工法」，即從地面開始挖一層做一層，並且往上蓋樓層，是可以節省很多工期，但不適用在竹北市，尤其是豆子埔溪沿線，應該要有更專業的考量及更高的施工安全標準。

在豆子埔溪以南的縣治二期，早年都是泥灘地回填到平整，地下水充沛，一般開挖到地下2層，就會有地下水湧現，2015年豐邑的「浩瀚一品」建案，就曾發生1200坪的工地塌陷有如1座足球場。

豐邑「豐采520」建案，去年到今年在勝利二路先後發生4次路基塌陷，4月27日則在莊敬六街出現「天坑」，造成1輛特斯拉轎車掉落坑洞中，豐邑稱此與該建案無關。

江良淵指該建案開挖地下6層，雖與「天坑」距離約10公尺，但多少與抽掉地下水，致土石被淘空有關。

縣府依違反建築法第89條，開罰建商、營造商及監造建築師各3萬元罰鍰，將營造商移送營造業審議委員會，監造建築師移送建築師懲戒委員會，更將此案列管為損鄰事件。

江良淵說，該建案旁的社區以新竹縣建築爭議事件處理辦法，要求豐采520停工，後續俟建商提損鄰爭議事件委員會，將會討論裁定豐邑賠償或豐邑必須與受損戶達成和解，並取得竹北市公所的無公損證明，沒有完成這些程序，將無法取得使用執照。