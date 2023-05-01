歡慶開幕，5月2日(含)前，點購任一套餐加價10元，即可獲贈原價250元的腰內豬排一份，日限50份。(捷利國際餐飲集團提供)

日本東京炸豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」，標榜用筷子就能夾斷豬排，受到不少豬排控喜愛。(捷利國際餐飲集團提供)

「邁泉豬排」腰內豬排口袋三明治，推出全球門市獨家烙印限定款，可愛模樣超吸睛。(捷利國際餐飲集團提供)

「邁泉豬排」進駐「NOKE忠泰樂生活」5F，緊鄰商場挑高天井設計，採光充足，空間舒適。(捷利國際餐飲集團提供)

捷利國際餐飲引進來自日本東京的炸豬排名店「MAiSEN邁泉豬排」，品牌標榜以筷子就能夾斷豬排而聞名，受到不少豬排控喜愛。「邁泉豬排」全新分店進駐台北大直最新的購物商場「NOKE忠泰樂生活」，祭出開幕優惠吸客，5月2日(含)前，選購任一套餐，可用10元銅板價加購招牌腰內豬排1份。

大直「NOKE忠泰樂生活」是忠泰集團首度跨足購物百貨的最新力作，空間設計潮流感十足，不僅擁有國際級水準的極光冰場、蔦屋書店，更引進多家特色品牌餐廳加入陣容。商場強調以質感風格為軸心，4月29日正式對外試營運，是大直最新的購物地標。

「邁泉豬排」進駐「NOKE忠泰樂生活」5F，以全新設計風貌登場，42坪日式精緻空間，可容納46席，緊鄰商場挑高天井設計，採光充足，空間舒適。開幕期間將推出由日本總部獨家研發的醬燒豚肉系列新品，手拍多汁的漢堡排加上炙燒起司的迷人魅力，成為「邁泉豬排」菜單中最強生力軍。此外，還有曾榮獲東京車站最佳伴手禮的腰內豬排口袋三明治，更推出全球門市獨家烙印限定款，可愛的模樣超吸睛，兼顧顏值與美味，吸引不少消費者青睞。

歡慶忠泰全新門市開幕，業者推出獨家限定的開幕優惠，5月2日(含)前，點購任一套餐加價10元，即可獲贈原價250元的腰內豬排一份，每日限量50份。業者坦言近期豬肉漲價，10元即可品嚐到鮮嫩的腰內豬排，這可是破天荒的超值優惠。另外加入品牌APP會員，可累點還能參加抽獎活動，有機會免費獲得會員點數、豬排招待券、品牌限定購物袋。

捷利國際餐飲表示今年是集團拓展的重要年度，第二季剛剛開始，除了「邁泉豬排」進駐台北忠泰全新商場，集團旗下品牌「胡椒廚房」也於台中LaLaport開設全新分店，預計今年第3季還有其他重點商場的展店計畫。