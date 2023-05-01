南韓總統辦公室官員表示，日本首相岸田文雄7日訪韓進行日韓峰會的日程幾近底定；接著5月中旬可能舉行美日韓峰會，3方深化合作腳步加快，明確展現鞏固陣線的積極態度。

南韓聯合新聞通訊社引述總統辦公室官員說法報導，日韓峰會正進行最終協調，規劃7日在首爾龍山總統辦公室舉行，預估明天與日方同時宣布日韓峰會最終日程。

南韓總統尹錫悅3月訪日本，兩國時隔12年同意重啟「穿梭外交」，外界原預測岸田可能今夏回訪南韓，但官員透露，其實日方很早就表態希望能儘早安排岸田訪韓，從尹錫悅4月訪美前就開始規劃相關日程。

如果岸田文雄7日訪韓，距離尹錫悅訪日只隔50多天。部分南韓輿論推測，岸田可能藉這次訪韓機會就前徵用工問題公開道歉，但多數意見仍認為日方就此議題發表較上次峰會更明確道歉的可能性不大；相較於具體協商成果，兩國政府可能希望藉此展現重啟穿梭外交的決心與積極態度。

在岸田訪韓後，美日韓3方很有可能藉5月中旬在日本廣島舉行七大工業國集團（G7）峰會的機會舉行美日韓峰會，外界預測，會中可能論及美韓峰會後提及的核磋商小組（NCG）與相關的美日韓合作體系。

尹錫悅與美國總統拜登（Joe Biden）在華府4月26日會晤，共同發表針對核威脅擴大遏制能力的華盛頓宣言，內容包括強化美國對南韓的核保護傘、派遣美軍核動力彈道飛彈潛艦（SSBN）造訪南韓、組成核磋商小組（NCG）等。

具親美色彩的南韓保守派政府去年5月成立後積極推動強化美韓同盟、深化美日韓3方安保合作等外交政策，尹錫悅上任不久就與拜登在首爾舉行美韓峰會，今年3月就日韓前徵用工爭議提出解決方案後訪日，宣布與日本恢復穿梭外交，4月再飛華府進行國是訪問。（編輯：郭中翰）1120501