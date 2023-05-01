前立委顏寬恒被起訴詐領前助理林進福的助理費，除顏寬恒今（5月1日）大動作召開記者會說明，林進福也在稍早透過委任律師公開存摺明細並發書面聲明，內文指個人帳戶早在2001年就開戶，除了薪資匯入，還作為繳納個人保險費用和信卡費轉帳用，是檢方故意將顏寬恒買車與他的助理費混為一談。
林進福為苑裡營造負責人，負責建造顏寬恒的沙鹿莊園豪宅，自107年1月至109年1月擔任顏寬恒的國會助理；顏寬恒記者會中強調林進福是他的友人兼股東，107年1月到109年1月擔任國會助理，但買車是106年的事，「怎麼用107年的助理費去付買車尾款？」
稍早林進福也透過委任律師林琦勝發表聲明，批檢方將顏寬恒買車與助理費「混為一談」。聲明中強調，他從107年1月擔任顏寬恒立委助理，領取的每月薪資都匯入本人薪資帳戶，與營造公司毫無關係，絕對沒有薪資匯入公司，帳戶除了薪資匯入，僅作為繳納個人保險費用與信用卡費轉帳。
內文也提到，自己在107年1月才擔任顏寬恒助理領立院薪資，顏寬恒買車分別在106年5月、106年10月，早於他當助理之前。
聲明中也呼籲現任立委林靜儀不要以不實言論誤導民眾，「我擔任立委助理期間，薪水匯入我帳戶，金錢我在使用，哪有進到顏寬恒帳戶」。
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