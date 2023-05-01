已故賭王的四房千金何超欣，曾是何鴻燊最疼愛的女兒，疼愛程度勝過家中任何一位成員，她近年更被封為「最美千金」，活躍於各大名媛聚會。其實她早在2017年就已亮相於巴黎名媛聚會，甚至站在合照的C位，而昨（30）日她與滑雪選手谷愛凌相會，2人大露事業線，讓網友都驚呆。

日前何超欣與哥哥何猷君現身美國參加科切拉音樂節，事後何猷君在微博發文，原來當日去看了好友王嘉爾的演出，並貼出一行人的合照，只見何超欣當時穿了一件白色polo上衣，紮起馬尾，一身白的輕便造型，展現出難得少女的一面。

而後有網友發現何超欣還未離開美國，並從谷愛凌的限時動態看到聚會的合照，就連媒體大亨魯柏梅鐸（Rupert Murdoch）前妻鄧文迪，以及雅詩蘭黛曾孫Josh的妻子陳頌廉也在一旁，只見4人桌上有水餃及餅乾，似乎是午後點心，其中何超欣則是穿波西米亞風格的胸前大開的長裙，使她東西半球露出大半，而谷愛凌則是穿胸前抓皺的黑色細肩長裙大秀深V事業線，散發性感及高貴的氣息，但比不上何超欣善於利用優勢。

事實上，何超欣19歲時就陸續參與多場名媛聚會，去（2022）年更從美國麻省理工學院獲得雙學位，並到北京清華大學進修碩士，今年3月也在Josh和陳頌廉的婚禮中亮相，身材非常好的她，當時穿了高衩的禮服，大露白皙美腿，讓網友看了都好羨慕。