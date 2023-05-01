義大利影帝卡多史卡馬西奧傳神飾演一代畫傑卡拉瓦喬。（海鵬提供）

由義大利影帝里卡多史卡馬西奧、傳奇影后伊莎貝雨蓓及影帝路易卡瑞聯合主演的史詩鉅片《禁忌的畫像：卡拉瓦喬之影》，描述17世紀大畫家卡拉瓦喬（原名米開朗基羅梅里西）豪放不羈、畫風爭議的故事。

片中透過一場畫家卡拉瓦喬的生死逃亡，帶出暗喻他斷背性向的《年輕的酒神》、讓他性命交關的《手提歌利亞頭顱的大衛》，以及他以妓女充當聖母、引發教廷震撼的畫作《聖母之死》等近20幅代表畫作。全片美麗優雅卻也殘酷，聚焦在這位以藝術照亮世界的天才，和他人生揮抹不去的黑暗與衝突，榮獲義大利奧斯卡5項大獎提名。

卡拉瓦喬這位十七世紀名噪一時的藝術先鋒，曾被譽為「羅馬最有名的畫家」，更有人稱他是「被魔鬼附身的天使」，深深影響了巴洛克風格與現代繪畫，他的作品經過幾個世紀的沉寂後，於上個世紀重返歐洲藝術泰斗之列，名聲再次顯赫於世，畫作價值更是水漲船高。其中1598年的畫作《裘蒂斯與赫羅弗尼斯》，價格更高達53億台幣，超過巴黎羅浮宮1整年的經費預算，讓「阮囊羞澀」的羅浮宮只能眼巴巴讚嘆並坦言：「買不起！」