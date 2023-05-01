父母替孩子取名，通常具有意義，大陸河南省一名劉姓男子表示，父母替他取名為「常委」，盼他有天能在大陸政府機關擔任常務委員等重要職務，但男子今年已40歲，並沒有達到父母的期待，他尷尬地直呼「感謝爸媽，但取名要謹慎。」

據《香港01》報導，40歲的劉姓男子在社群平台上傳身份證照，只見父母給他取名叫「常委」，和姓氏一起念就變成「劉常委」。

由於劉男的名字「常委」和大陸政府機關職務常務委員（簡稱常委）撞名，劉男表示，一路上都沒有遇到和他同名的人，但也沒有達到父母的期待，直呼真的很尷尬，只能感謝父母取的名字，提醒網友取名要謹慎。

貼文引發討論，不少網友留言，「爸媽好幽默」、「感受到父母對你的期待了」、「口氣太大，不適合考公務員」、「你不當個局長或書記什麼的，真的對不起父母的期望」。另也有人安慰他，「別難過，我高中同學李世民和李治現在過得也很好」。