美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）現正於台灣訪問，他聲稱，軟弱是種挑釁，台灣應該加強戰鬥意志。對此，前立委郭正亮表示，波頓是美國入侵伊拉克的主謀之一，還曾主張直接對北韓發動攻擊，對於蔡政府把他「當作寶」，感到非常悲哀。

郭正亮今（1）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》直言，波頓是典型「戰爭販子」，他曾坦承偽造證據，指控海珊（Saddam Hussein）統治的伊拉克有大規模毀滅性武器，結果導致美軍2003年全面進攻，伊國平民最痛恨的美國人就是他。

郭正亮提到，波頓曾主張，應該對北韓直接發動攻擊，後遭否決，美國前總統川普（Donald Trump）也對任命他當國家安全顧問感到後悔。川普聲稱，若是全盤接受波頓的建議，在他總統任內美國恐會直接參與3場戰爭。

郭正亮感嘆，除了是「戰爭販子」，波頓在共和黨內還是個邊緣人，他的影響力甚至遠低於先前訪台的同黨前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），結果，蔡政府仍然把他當作寶，這實在是非常悲哀。