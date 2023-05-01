新北一名王姓工人2010年10月間，假借協助朋友到正妹家打掃、清潔時，見正妹剛沐浴完僅裹著浴巾，竟起色心抓住她的肩膀，調戲「想要跟你發生性行為」，遭拒後王男又惱羞成怒，出言恐嚇要脅正妹保密；法官依《性騷擾防治法》，判處王男有期徒刑3月；又依犯強制罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

據判決書指出，2010年10月23日中午12時許，王男協助其友人打掃清潔A女之住處，見A女在房內剛沐浴完畢而裹著浴巾，突然抓住A女肩膀並稱「想要跟你發生性行為」，經A女表示反對並加以訓斥，王男惱羞成怒下，將A女房門關上並對其稱「你一定要保密，不可以把這件事情講出去，不然我不開房門」等語，妨害A女自由離去之權利，嚇到A女報警處理。

法官審酌王男為滿足一己私慾，藉協助打掃清潔A女住處而得與其接觸之機會，乘A女無防備而不及抗拒之際，對其為性擾騷行為，造成A女產生被冒犯之不舒服感受，又對A女實施強制犯行，顯然欠缺尊重他人對身體之自主權及心理之感受，所為實屬不該。

法官考量王男犯後已坦承犯行，尚有悔意，參酌其迄今未能與A女達成和解或取得原諒等一切情狀，依《性騷擾防治法》，判處王男有期徒刑3月；又依犯強制罪，處有期徒刑3月，應執行有期徒刑4月，得易科罰金。

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