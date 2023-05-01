新北市配合環保署將限塑政策，1日起轄內「飲料店」將不得提供塑膠一次用飲料杯，估1年可減少約3億6800多萬個塑膠杯的使用。環保局今天稽查，抽查147家業者皆符合規定，後續也將派員不定期稽查，違規最高可處6000元罰緩，並得按次連續處分。

環保局表示，為確保業者了解本項政策規定及實施期程，新北市自去年即多次與轄內飲料業者溝通研商，掌握業者庫存塑膠杯去化及替代性紙杯備料情形，並經綜合評估後，提報環保署核定5月1日上路。

政策實行首日，總計抽查轄內147家業者，全數符合規定，環保局後續也將派員不定期稽查。

環保局指出，推動源頭減量是國際趨勢，除配合環保署自備飲料杯優惠政策、連鎖便利商店及連鎖速食店門市提供循環杯租借服務外，新北市在減少一次性飲料杯使用方面，也推動多項政策及活動，鼓勵民眾建立不塑習慣如全國首創「新北Ucup」用以取代路跑或園遊會等活動的一次性杯子，截至今年4月已累積減少逾15萬杯次的使用。