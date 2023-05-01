中壽發現，民眾在了解保險商品的過程中，容易面臨三大痛點，包括：保險專有名詞不易懂、保單條款用字艱澀、DM字體小不易閱讀。為更貼近客戶需求，並因應現代人的閱讀習慣，中壽跳脫過往制式框架，以創新U.S.E.R.原則，設計更有溫度的友善DM。DM主視覺搖身一變為雜誌風格的創新設計，並推出中壽吉祥物-「小柴」專家，以簡而易懂且吸睛的圖文，及活潑生動情境式對話，引導民眾先了解自身需求，再依需求深化與保障的連結，重視客戶感受。

在保單條款上，中壽推出業界首創的「保單條款易讀包」，只要掃描保單條款上的QR Code，即可「e掃易懂不盲讀」取得條款白話圖文友善導讀，透過生動的漫畫圖文方式，讓客戶更能掌握保障內容與自身權益，維護客權再提升。未來，中壽會持續以對待家人般的用心服務，從客戶體驗蒐集更多意見與回饋，不斷迭代優化，藉由與時俱進的數位科技、創新視覺設計、資訊圖表等多元方式，幫助消弭民眾的金融知識落差，具體實踐公平待客文化。