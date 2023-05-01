印度籍的台灣新住民子弟兵古帕辛在本屆全中運高男跳遠決賽7.62達標亞青，優於上屆亞青田徑賽金牌，外界關注他是否能披中華隊戰袍出賽，但3月初申請入籍的他，趕在5月2日選訓會議前拿到護照難度頗高，除非內政部肯幫忙。對此，內政部1日稱未成年人只能隨父母申請歸化，當前尚未收到全家歸化國籍的申請。

古帕辛師出名門，教練林靖軒最佳成績8公尺11，是2012年倫敦奧運國手、2010年亞青田徑賽男子跳遠金牌得主，那也是最近1次中華隊在亞青跳遠奪金，古帕辛7.62的成績，超越上屆亞青冠軍7.61，很有機會再為中華隊奪金。

目前最大的問題是，亞青田徑賽6月就要在南韓舉行，中華民國田徑協會選訓會議5月2日召開，接下來又碰到連續假日，要趕在5月2日前讓古帕辛成功入籍難度不小。

對此，內政部表示，按「國籍法」第3條規定，歸化者須依中華民國法律及其本國法均有行為能力，即須年滿18歲。如果是未成年人只能隨同父母申請歸化。但目前為止，內政部尚未收到全家歸化國籍的申請，故古帕辛尚未具有我國國籍。

內政部指出，根據媒體報導，雖古帕辛一家人來台已超過9年，但古帕辛未成年，所以無法單獨申請歸化國籍，必須等到成年後且符合「國籍法」相關條件，才可以申請歸化；但同法第7條另有規定，歸化人的未婚未成年子女，得申請隨同歸化。倘古帕辛學的父母其中一人申請歸化，一併申請古帕辛隨同歸化，即可取得我國國籍。