朱軒洋自認個性要改。（陳俊吉攝）

朱軒洋、曾敬驊今（1日）出席公視全新實境節目《二呆流浪記之完全大人手冊》記者會，預告接下來的40天將造訪台灣各地，透過各樣任務「登大人」。朱軒洋去年7月與經紀公司解約，消失2個月後一度傳出有意離開演藝圈，之後他更被冠上「難搞」標籤，是否擔心過去的負面報導造成影響？他坦言很多事情要改，「我媽也跟我要講個性要改，我也想過要改的東西，想讓自己變得更好」。

身為好友的曾敬驊說，以朋友的角度來看不覺得朱軒洋有要改的地方，「大家可能跟他不太熟悉也沒有跟他接觸，我覺得個性上的問題很難改，說真的我們沒辦法討好每個人，希望這次能透過節目把最真實的個性呈現給觀眾」。

曾敬驊先前因病開刀，但不願透露細節。（陳俊吉攝）

曾敬驊說，當時看到朱軒洋消失的新聞，緊張的想傳訊息關心，沒想到LINE跟所有聯絡資訊都消失，「後來宣傳《逆局》才看到他，就問他到底在幹嘛」，有生氣、在意嗎？曾敬驊說也不會生氣，但就是擔心，「說真的，我比較擔心他的身體狀況，因為他腳韌帶開刀，後來看到他好好就沒事」。

曾敬驊透露去年11月時他剛開完刀正在休養，為了看朱軒洋站上金馬舞台獲獎，特地搬了電視到健身房看，「我一邊臥推一邊看他領獎，看到兄弟得獎很開心也有馬上傳訊息恭喜他」。當時，朱軒洋從黃秋生手中抽走金馬獎最佳男配角獎座後僅說「呵呵」，接著感謝前經紀人柴智屏、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、黃信堯跟《黑的教育》的工作夥伴後陷入詞窮，最後說完「很好玩，謝謝」就下台，當時的行為、言論也被網友抨擊不禮貌。

朱軒洋（左）、曾敬驊為節目特別學做菜、學開手排車。（陳俊吉攝）

曾敬驊。（陳俊吉攝）

曾敬驊今開玩笑說，當時心裡有想「你在跩什麼」，但他也緩頰朱軒洋私下和舞台上一樣，都是很真誠、直率的人，「他也不是真的跩，我就是朋友間的亂嗆，他上台那個狀態就是他。」

曾敬驊透露之前曾跟朱軒洋媽媽通電話，有感覺到2人都是在很單純、傳統的家庭中，也很能體會朱媽媽的擔憂，朱軒洋也說：「在這行業很容易被放大檢視，放大後有優點也有缺點，優點是可以看到更多面向，缺點是聽到太多聲音後會有個反省的過程」。

朱軒洋（左）、曾敬驊因《逆局》成為無話不談的好友。（陳俊吉攝）

2人因合作戲劇《逆局》相識，感情相當深厚，朱軒洋更把曾敬驊視為演藝圈中的唯一好友，曾敬驊今表示2人雖然感情好，但私下鮮少聊心事，朱軒洋聽後驚訝的說：「我們不是常聊到（凌晨）3點嗎？」曾敬驊才不好意思的坦言，有時會邊聽朱軒洋的電話邊打電動，一旁的朱軒洋雖露出不敢相信的表情，但仍稱讚好友，「好厲害會一心二用，但我相信他不會敷衍我」。