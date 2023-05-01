縣長致贈紅包給精彩演出的小朋友。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣西湖國小東棟新建校舍「柚香樓」，5月1日在交織熱鬧與溫馨的氣氛中揭牌啟用，新校舍採雙走廊加寬、加深的設計，大幅延伸教學與活動的空間，又與2年前竣工的北棟校舍「書香樓」兩相呼應，柚香傳承書香，更契合客家人「晴耕雨讀」的務實精神。老校百年風華重現，縣長鍾東錦與來賓融入「入新屋、挼粄圓」應景民俗，小朋友的歡樂全寫在臉上。

西湖國小迄今有108年悠久歷史，惟校舍老舊出現耐震力不足等安全疑慮，經縣府與各級民代爭取教育部補助，以約6600萬元經費拆除重建的北棟新校舍「書香樓」，2年前已竣工啟用；而多次流標的東棟新校舍「柚香樓」則由縣府自籌追加384萬後，以將近4000萬元完成拆除改建工程，並於1日揭牌啟用。

今天揭牌啟用儀式，縣長鍾東錦、教育處長葉芯慧、科長謝佳容、校長林國正、家長會長吳承泰，校友也是縣議員黎尚安，以及鄉長高阿賜、代表會正副主席、代表、村長及農會總幹事郭豐文等地方人士都到場致賀。校方安排祥獅獻瑞、中國鼓、客家歌謠多元演出，也作為普天下偉大媽媽的母親節最佳獻禮。

縣長鍾東錦表示，書香樓與柚香樓相繼啟用，凸顯客家人耕讀傳家的硬頂精神和美德，勤讀書吸取知識、豐富學問是自我成長的最佳途徑，西湖鄉人口不多卻有濃濃人情味，還有知名的冰薯和羊肉等農特產；西湖國小學生數雖然不多，但有公所、代表會、衛生局和農會各單位齊心努力，孩子都能在優質的環境中快樂成長、開心學習，兩棟新校舍陸續啟用，教學品質可望大幅提升，期待柚香、書香永續在西湖飄揚，陪伴學子成長。

鍾東錦表示，包括英語與華語的雙語教育是中央的政策，但身為客家子弟應在各種場合利用機會多講客語，祖先留下來的母語才不會流失，多學一種語言，就多了一隻有力的助手，求學、就業無往不利。他再次感謝縣府及鄉鎮市公所積極推動客語為通行語，今年獲評全國唯一優等且總數傲視各縣市。

揭牌儀式後，縣長鍾東錦與來賓先後參觀1樓的幼兒園教室和2樓的樂齡和多功能教室，關心內部設備和用途的規畫，開心與幼兒園小朋友「挼粄圓」慶祝新校舍落成啟用，並品嘗熱騰騰的湯圓。鍾東錦準備離開校園前，聽到小朋友正彈唱客家歌謠，他興起也拿起麥克風合唱一段，希望在鼓勵多說母語和薪傳客家文化方面，能起帶頭示範作用。

西湖國小指出，歷經疫情及物價波動的東棟老舊校舍拆除重建工程，係委由建築師周衍均規畫設計、騰駿營造承攬施作。嶄新的「柚香樓」1樓規畫幼兒園使用，採雙面走廊設計，前走廊加寬至6米，增加師生半戶外活動空間，而4米深的後走廊，結合龍柏樹林將室內及教學空間延伸，供學子盡情探索、實踐；2樓則有3間多功能與樂齡教室，可連接北棟「書香樓」，使教學運用更多元化。