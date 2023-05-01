五一勞動節遊行今天（1）舉行，醫療相關工會也走上街頭，集結上百人向政府表達訴求，包括新冠疫情防疫津貼發放不公、醫護染疫補償金未發放、「三班護病比」承諾跳票等，希望政府能正視醫護人員權益，並上演行動劇，諷刺民進黨政府要基層為防疫付出，卻收割防疫成果。

新冠疫情進入尾聲，中央流行疫情指揮中心今起正式解編，但醫護人員頻頻反映相關津貼發放問題。高雄醫學大學醫療事業企業工會副理事長柯心炫指出，醫護人員實際領到的防疫津貼只有估算的6、7成，院方說法是衛福部沒有發，衛福部卻說已經發給醫院，互踢皮球。

柯心炫怒批，SARS的時候已經被騙一次了，我們還是相信政府，雖然執政黨換人，但做法都一樣，一樣欺騙我們基層醫療人員，叫我們辛苦上班、辛苦防疫，卻沒有很阿莎力地發津貼。

台大醫院企業工會秘書徐維琪指出，希望政府不要忘記醫護人員的辛勞，不要想說挺過這一次疫情之後還是共體時艱，而是要改善整體環境，不要一直有血汗、過勞，甚至連防疫津貼都還沒有拿到；雖然衛福部有規定醫院申請時間，但對於醫院沒有規定多久之內要發給員工，只能發公文說盡快發放，但沒有罰則。

柯心炫提到，醫護人員染疫補償金至今仍未發放，中央曾說不會不發，「但據我們知道現在申請都是零元，可能要命在旦夕才會領得到錢吧！」後續會申請行政訴願，並到立法院抗議，必要時會召開記者會。

另外，三班護病比也是工會訴求重點。台灣醫療工會聯合會秘書高若想指出，目前護病比算法是醫院不分科、不分班別，全部人一起算平均，這樣算當然合法，但不合理；前衛福部長陳時中曾承諾，疫情過後要訂定三班護病比，目前政府有開研商會議，但沒有訂出確切期程，所有醫療人員都非常期待，但政府就是讓我們等、就是拖，因此今天要向政府施壓。

台灣醫療工會聯合會集結11家全台醫療相關工會，進行「防疫衝一線 保障全不見」行動劇，成員穿著全套防護裝，象徵齊心抗疫的醫護人員，為國防疫而無法照護家人，或是因公確診、病房人力不足而無法休假等自我犧牲，諷刺民進黨政府要基層為防疫付出，卻收割防疫成果，而未履行承諾，給予基層相對應的補償。