有消息指出，25家美國國防承包商組成的代表團，將於明（2）日抵台訪問，因我中科院有意打造「台版彈簧刀」無人機，預計會和此次來台的彈簧刀無人機廠商Aero Vironment進行商談。對此，前立委郭正亮爆料，要使用到彈簧刀無人機，基本上已經是展開城鎮戰了。

郭正亮今（1）日在中天節目《大新聞大爆掛》中指出，彈簧刀無人機只能當作遙控炸彈使用，美國在俄烏戰爭中也有提供給烏克蘭，表現普通。郭進一步指出，該無人機只能運用在地面作戰，沒辦法拿來打軍艦，使用條件要等到對方坦克、裝甲車輛開上台灣，「基本上是就是城鎮戰、地面作戰在用的。」

除此之外，郭正亮還提到，彈簧刀無人機算是短程使用的武器，本身就是拿來當炸彈用的，只是說可以偵測、有一段航程，到一定的地方後才往下掉變成炸彈，「實際上算是一定射程內的搖控炸彈」。他認為，台灣應該稍微努力一下就可以做得出來，該無人機生產所需技術的難度並不高。

郭正亮強調，真正難度高的無人機，是類似中國大陸的TB001（又稱雙尾蠍），該機不但可以掛彈、續航力甚至超過48小時，才是真正可怕的武器。他表示，TB001這次來台灣繞一整圈，連台東、花蓮、蘇澳都看光光，因其本身同時具備偵察機，轟炸機的特性，威脅相當大。