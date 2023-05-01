德元埤荷蘭村也推出母親節優惠方案。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

一年一度母親節即將來臨，台南市政府觀光旅遊局轄管6景區黃金海岸廊帶公園、安平遊憩碼頭、龜丹溫泉體驗池、雙春濱海遊憩區、葫蘆埤自然公園及德元埤荷蘭村，5月13、14日推出母親節優惠方案，歡迎大家帶媽媽來一場台南小旅行，享受專屬節日優惠。

觀旅局指出，黃金海岸廊帶公園5月13、14日至「鯤喜灣卡丁車」帶媽媽消費一律享9折優惠；安平遊憩碼頭5月13、14日1樓「HOLA安平～果然是你」餐廳及2樓「東牧景觀餐廳」，帶媽媽消費並打卡可享9折優惠。

此外，5月14日當天前往龜丹溫泉體驗池，媽媽入園適用全票者，可享半票優惠、適用半票者，享6折優惠，另湯屋優惠900元（媽媽身分限1間）。

雙春濱海遊憩區推出5月13、14日帶媽媽出遊，除贈送媽媽園區產品抵用卷1張外，設籍台南市母親入園以優惠票收費，其他縣市母親入園以市民票收費。葫蘆埤自然公園5月13、14日1樓「錢來也商店」帶媽媽來店消費一律享9折優惠；2樓「葫畔空間」餐廳打卡或於Google Maps留言「跟媽媽出來玩」，享「飲品」及「霜淇淋」同品項第2杯半價。

德元埤荷蘭村5月1日至31日露營區推出「5月感謝媽媽月，好禮1＋1＋1」方案，露營即送2瓶牛樟芝飲，2帳同行1帳半價，懶人露營套餐第2帳減600元；5月1日至14日於餐廳消費滿1000元送紐登斯優格飲1瓶。

觀旅局指出，此次參與母親節優惠方案的店家有位於市區也有位於鄉間，有在海邊、在湖畔也有在山區，可依照媽媽們喜好，挑選出遊地點，此外，現在台南也推出《我挺你 超值玩翻台南》徵件活動，投稿有機會得到最高1萬3000元旅遊基金。

市長黃偉哲說，時下雙薪家庭比例達7成，依衛生福利部調查統計，已婚女性在家照顧子女時間是伴侶的2倍以上，家庭、事業二頭燒，為減輕育兒壓力，南市府推出生育獎勵金、育兒津貼、托育補助並提供居家托育服及定點臨時托育服務，也呼籲先生們多參與家務。