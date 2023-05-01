基隆市長謝國樑5月1日上午，主持基隆市新任衛生局長的交接典禮。謝國樑強調，醫療是他擔任基隆市長以來的三大重點之一，期許新任局長張賢政能夠帶領基隆市的醫療走向更好的遠景。

謝國樑在致詞中表示，基隆市的衛生醫療有待改善，不論是近3年來新冠疫情的死傷率，或是各項評比的實際數字，基隆市的醫療品質都是最有待改善的。他說，當外界問他在基隆市長任內想做些什麼時，他心裡一直掛念著希望提升基隆醫療品質。

謝國樑說，醫療品質對大多數人來說是感受不到的，只能從病患最終是從醫院裡出來了，還是沒有出來。因此他認為將醫療衛生做得好，是件很神聖且重要的事情。他感謝張賢政願意一肩扛起基隆市醫療品質的重責大任，他說，雖然他要最後負責任，但執行過程要拜託張賢政在內的全體衛生局同仁。

原基隆市衛生局長杜雅惠轉任基隆市政府參議，謝國樑表示，杜雅惠將會在轉任參議後，持續參與市府對兒童醫療及兒童早療等相關專案會議。

新任衛生局長張賢政表示，面對健康照護的挑戰，衛生局在過去三年防疫期間，對於各項衛政業務仍未懈怠，今天不僅為中央疫情指揮中心解編，也是再出發的契機，面對基隆醫療衛生或人口老化的挑戰，都是未來要去面對的課題。

張賢政強調未來將致力提升醫療品質，做到全面性照護，對於兒童醫療將推動兒童專責醫師制度，與各局處合作做好普及長照品質提升，落實食安管理及社會安全網等領域，都是未來努力的方向。

新任衛生局長張賢政，是台大公共衛生學院預防醫學研究所碩士，曾任台大醫院家庭醫學部兼任主治醫師，羅東博愛醫院家庭醫學科主治醫師、科主任及社區醫學部主任，還先後擔任台灣安寧緩和醫學學會理事、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長等職。