一名40多歲女性平常生活單純，某日上班時突然胸悶、心悸，確診為心肌梗塞，原來是因女子認為多蔬果有益健康，「平常少蔬菜，一天吃9份水果情況」下，女子的三酸甘油脂幾近600，遠高於標準上限值的150。醫師提醒，水果內的果糖數量若太高，三酸甘油脂會飆升，造成心血管疾病，提醒民眾「務必多吃蔬菜，適量食用水果。」

營養功能醫學專家劉博仁醫師在《小宇宙大爆發》中表示，近來倡導多蔬果的飲食觀念，但有些民眾以為若未吃足量蔬菜，可以太多份水果替代，因此他現在提醒民眾要「多蔬少果」。

他表示，上述女子是銀行業的上班族，生活單純，某天因胸悶、心悸，被送醫確診為心肌梗塞，並置放支架。女子長年的血液報告顯示，三酸甘油脂達500、600，遠高於上限值的150。

劉博仁詢問女子的飲食習慣得知，該女子知道要飲食應要多蔬果，但因平常未吃足量的蔬菜，因此每天吃高達9份的水果。因水果中的果糖只能由肝臟處理代謝，導致三酸甘油脂升高，導致動脈硬化，進而增加心血管疾病風險。