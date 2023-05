許多人以為速食店業者麥當勞(McDonald’s)的招牌亮黃「M」字型logo取自McDonald’s的首個英文字母,不過外媒引述作家說法指出,其實「M」型logo暗藏「限制級」意義,倒過來看就像「母親的胸部」,能讓肌餓的顧客下意識感到安慰及賓至如歸。這個理論讓許多網友嗤之以鼻,砲轟荒謬,也有人說「太超過」、「誰想得到」。

綜合澳洲新聞網「News.com.au」、「Kidspot」報導,除了代表McDonald’s的首個英文字母外,麥當勞「M」型logo其實暗藏第二層意涵,而且還是限制級意義。

報導指出,美國記者西洛瑟(Eric Schlosser)在他2001年出版的著作《速食共和國—速食的黑暗面》(Fast Food Nation: The Dark Side Of The All-American Meal)一書中稱,60年代麥當勞管理層希望大改造品牌logo,不過當時設計顧問契斯金(Louis Cheskin)說服高層留下「M」型logo,因為這個拱門型logo有相當有力的雙重意義。

除了字母方面的意涵外,據信契斯金也對心理學家佛洛伊德(Sigmund Freud)的理論深信不疑,認為M字有性意涵,將拱門型logo倒過來看就像母親的乳房,有哺乳概念。

他當時說服高層「性無不銷」(Sex sells),拱門象徵「母親麥當勞的乳房」,「能讓肌餓的顧客下意識感到安慰及賓至如歸」,正巧當時麥當勞的行銷標語就是「讓老媽放假一個晚上」,與契斯金的概念不謀而合。

針對麥當勞「M」型logo可能有性意涵,不少網友相當錯愕,有人回應「誰會想到那是麥當勞的胸部」,有人直言「太超過」。不過也有人不買單契斯金的說法,砲轟荒謬。