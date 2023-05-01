1顆大型紅色氣球掛在雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口防風林樹梢，氣球下方紅布條寫著簡體字。（吳明宜提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口1處防風林，日前發現1顆大型紅色氣球掛在樹梢上，河川巡守隊取下氣球，下方紅布條用簡體字寫著「鴻運昌盛李文發合家賀」，研判應是從大陸順著風勢飄到台灣，經檢查沒有異狀，依一般廢棄物處理，事後引發民眾議論「大陸來的祝賀，很有趣」、「紅色氣球飄洋過海來看你」。

濁水溪出海口經第4河川局與地方共同營造，打造1處生態園區，成為賞鳥民眾的樂園，為維護生態環境，地方民眾成立濁水溪河川巡守隊，上個月29日進行例行巡邏，發現防風林樹梢上掛著1顆大型紅色氣球，氣球下方還有紅布條，氣球高度約140公分，布條有260公分，加起來長達400公分，非常醒目。

巡守隊員表示，紅色氣球被發現時內部還有氣體，下方紅布條上用簡體字寫著「鴻運昌盛李文發合家賀」，研判是祝賀用的氣球，沒有綁好脫落後從大陸沿海順著風飄過來，經檢查是單純的氣球，內部沒有其他設備，向4河川回報後，依一般廢棄物處理。

麥寮鄉民說，印象中小時候曾有大陸的宣傳空飄物會飄來麥寮鄉，但已很久沒有再出現過了，此次大家看到紅色氣球，一開始都會聯想是不是宣傳空飄物，結果是祝賀用氣球，無關政治，純屬「民間交流」，面對大陸來的祝賀氣球，民眾打趣「濁水溪出海口生態豐富，連對岸都想來看看」。