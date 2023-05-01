美台商業協會率領國防產業代表團近30人到苗栗參訪。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

美台商業協會率領國防產業代表團近30人，1日特別參訪台灣晉陞太空公司所屬的苗栗太空科學（火箭）園區，苗栗縣長鍾東錦等人到場表達歡迎，並樂見「苗栗太空科學園區」帶動繁榮發展。

美台商會國防產業參訪團25人抵達台灣晉陞苗栗太空園區。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

台灣晉陞太空公司，是國內首屈一指的太空火箭領導廠商之1，2016年落腳竹南後即積極研發相關先進火箭發射技術，目前為台灣首家民營「太空」火箭製造商及小型衛星發射服務提供商，以研發「運載火箭」而聲名遠播。

台灣晉陞將前往澳洲發射火箭。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣府工商發展處指出，因該公司大股東與前縣長徐耀昌熟識，去年徐耀昌任內招商，台灣晉陞太空公司斥資14億元購置苗栗市大坪頂土地，並取得工廠登記後，將其整備為「苗栗太空科學園區」，目前已投資將近台幣40億，未來5年預計再投資100億元，預估可創造1000位的高科技人才就業機會。

縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌、議長李文斌、苗栗市長邱鎮軍等人，跟業者一起參訪。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

鍾東錦、偕同苗栗議長李文斌、前縣長徐耀昌、苗栗市長邱鎮軍、工商發展處長詹彩蘋等人，到場表達歡迎外國賓客與支持在地企業之意。

晉陞太空公司今天除展示園區內一系列火箭開發的精密設備，以及製造組裝的先進產線外，也首次公開已接近開發完成、預計明年發射的Kestrel V 運載火箭，根據介紹火箭長25米、直徑2.2米、最大起飛重量3萬公斤，最大飛行高度600公里，最大酬載350公斤。工商處表示，晉陞公司在專業技術領域的發展，體現台灣之光、苗栗之光的卓越成就。

鍾東錦說，美台商業協會暨代表團來自美國，在太空科技的發展可說執世界之牛耳，近來討論度相當高的AI、資訊安全和軍工產業技術、低軌衛星應用，也屬尖端科技，很值得學習，這些商機都是台美在未來可合作的契機。

他表示，苗栗擁有竹南、銅鑼科學園區及好幾座工業園區，加上台灣晉陞太空的苗栗太空科學園區，將促使苗栗成為台灣非常重要的科技重鎭。