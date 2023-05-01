小港機場疫後航線恢復僅43％，交通部長王國材與交通部民航局、高市府觀光局、交通局、航空業者等單位出席，研議疫後小港機場營運。（崔正綱攝）

小港機場疫後航線恢復僅43％，綠委喊話要增加航線、航班。（崔正綱攝）

小港機場疫後航線恢復僅43％，綠委喊話要增加航線、航班。（崔正綱攝）

高雄小港機場疫後營運航線16條，與2019年相比僅恢復43％，與桃園機場差距極大。日前綠委向交通部長王國材喊話要增加東南亞航班、直飛美國，並且新航廈興建期進度太慢，王國材表示新航廈預計2032年階段性完成，同時會持續滾動式檢討增加航班、航線。今日綠委再次與王國材視察校港機場疫後營運情形，同時邀請航空業者，互相交流新航線、增航班的議題。

小港機場疫情前原有航線37條，疫後2023年第1季恢復成16條，恢復僅43％。綠委許智傑、李昆澤邀請王國材、交通部民航局以及高市府觀光局、交通局和業者中華航空、長榮航空、星宇航空代表，一同考察機場疫後營運情形和周邊交通建設概況。

民航局表示，2019年高雄航線37條，平均每周航班有366航班，共飛航3.8萬架次，載客600萬人，載客率達79％，截至2023年1至3月統計，高雄航線計16條，與2019同期對比恢復43％、飛航架次為3075架次，同期恢復33％、載客42萬人，載客率71％，同期恢復29％。

民航局表示，遇計今年10月高雄有19航線，每周飛航221班，較去年9月增加15倍，其中在4月已復飛深圳、南京；6月新闢硯港；7月新闢金埔等。短期目標優化場站建設、降落費減免等方案，鼓勵業者新闢航線、航班，並由交通部觀光局編列50億預算，吸引國際觀光客來台等措施，長期以構建綿密航網，為洲際航線奠定發展。

民航局指出，新航廈建設總經費880.8億元，2025年開始動工，2032年完成第一期，第二期預計2040年完工，施工期間也保證不會影響到機場的營運，機坪整建完工後，年容量可達1650萬人次。

高市府觀光局表示，建議優先復飛熊本、札幌、琉球、新加坡等重點城市，並將團客補助18億元平均分配北中南各6億元，住宿南部每晚加碼補助5000元，刺激觀光客來南部的誘因，並強化中南部在國際的行銷、邀請國外踩線團來高雄。

交通局表示，機場主要道路中山、中安路口每小時平均為7500輛，若新航廈完工，機場進出車流最多增至2萬7000輛，建議能新闢機場地下道、機場北側平面道路，疏散車流。

華航表示，在高雄恢復的航班大概7至8成，目前遇到缺工問題，有飛機但前艙飛行員不足，必須花時間將部分飛行員轉訓到可以試飛的機種。缺工在國外也發生，如札幌、沖繩等地勤人力不足，今年初就有跟沖繩溝通，最快到11月，還要看是否有足夠能力，並非是華航本身問題；目前主力航線幾乎已經復飛，除了熊本、札幌、沖繩、新加坡等。

長榮表示，本身內部也缺工，疫情之後，也很快復飛了東京、大阪、上海3航線，每周有17個航班，今天起，再增加11個航班，飛航福岡、仁川、上海增班以及澳門，持續支援各方面，絕對不會有所疏漏。建議高雄機場增建，務必要請客運、貨運轉運需求上，需要提供的設施、服務以及友善的安排等，一併作考慮。

星宇表示，目前以桃園主基地出發航線為優先，共計17條。星宇航空除人力問題外，也面臨飛機製造商空中巴士交機供應也有問題，持續跟製造商溝通。星宇航空確實有開拓高雄航線作中長期目標，機組人員過夜、維修、地勤能量需求等相關需求方面，會妥善考量評估。未來新機交付時程、機隊擴增，優先將高雄出發航線作考量。