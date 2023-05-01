112年全中運近日閉幕，新竹市代表隊共獲得8金13銀13銅的佳績，表現精彩亮眼，其中新竹高商廖祐菲在游泳個人項目包辦3金，並在高女50公尺仰式比賽中擊敗全國紀錄保持人拿下金牌，堪稱竹市最強代表，另拳擊項目也囊括4金3銀4銅的傲人成績。

市長高虹安表示，今年全中運賽會竹市選手們皆展現平時訓練的成果，全力爭取最高榮譽，特別感謝教育處、新竹市中小學體育促進會，以及所有參賽學校，全力協助參賽選手備戰並奪得佳績，未來市府也將持續做所有選手的後盾，全力支持體育發展。

教育處長童鳳嬌指出，市府重視基層運動發展，深耕校園運動，不僅在學校體育上挹注了許多經費，更重視3級銜接、強化體育班學術科並重，今年為了培訓基層運動選手及備戰全中運，透過基訓站挹注經費汰換器材、協助賽前集訓、移地訓練和運動防護資源的補助，幫助選手訓練和參賽。

教育處補充，112年全中運新竹市代表隊共獲得8面金牌，分別為田徑1金、游泳3金及拳擊4金，市府也將於5月下旬辦理績優運動選手及教練表揚典禮，感謝績優學校、教練及選手為新竹市爭光。

此次獲得金牌的項目與選手包括新竹高商廖祐菲高女組游泳50公尺自由式、游泳100公尺自由式、游泳50公尺仰式、成德高中彭家豐高男組拳擊第2級量級、成德高中林郡章高男組拳擊第8量級、成德高中郭怡宣高女組拳擊第1量級、成德高中葉宸瑄高女組拳擊第5量級、成德高中鍾紹薰高女組田徑10000公尺競走。