國民黨立委費鴻泰自國民黨立委初選後首度發聲！費鴻泰表示，表示，今年採取線上諮詢服務，以及五月份每周六下午2點-5點服務處現場報稅服務。歡迎民眾可利用海報上條碼(QR CODE)資訊，選擇線上服務或是預約到服務處現場由專人協助報稅，歡迎民眾多加利用。

五月是溫馨母親節，也是申報綜所稅的時節，而報稅從只能手填報稅表格，到線上申報，甚至現今由政府提供的「稅額試算表」，越來越便利，當大家在享受網路報稅的便利時，也是費鴻泰這10多年來持續努力的稅制改革的成果。

費鴻泰強調，這些改革不但讓民眾報稅方便省事，每年至少為國庫節省10億元，也節省大量紙張並發揮『節能減碳』功能。所有的利民便民政策，都是民意代表有必要做的事，費鴻泰秉持著這原則來用心推動各項福國利民的政策。

費鴻泰提醒今年個人申報綜所稅與往年不同地方，民眾可多注意節稅，分別說明如下：

(1)基本生活費從去年的19.2萬元提升至19.6萬元，一般免稅額從8.8萬元提升至9.2萬元，標準扣除額從12萬元提升至12.4萬元，與上班族息息相關的薪資扣除額，更是一口氣調高7千元，來到20.7萬元。

(2)調高身心障礙特別扣除額，至每人每年扣除20.7萬元，較去年調升7000元。

(3)對退休族而言，退職所得免稅額也提高。例如一次領取者，免稅額從18萬元乘以服務年資，提高至18.8萬元乘以服務年資；分次領取者，免稅額從全年78.1萬元提高到81.4萬元。

(4)去年若有透過外交部專戶對烏克蘭捐贈，可申報列舉扣除額，無上限，捐多少就能列舉扣除多少。