P2P網路借貸平台又爆龐氏騙局！由名人盛竹如代言的「不動產借貸媒合平台imB」爆出平台負責人涉捲款逃跑，imB自救會群組逾千人、投資總額恐高達新台幣25億元。金管會1日指出，近期確實有接到民眾詢問該平台，但P2P網路借貸平台非金管會主管，如果有涉及非法吸金，則須由檢調單位調查。

但金管會也強調，P2P網路借貸平台雖然非金管會所轄的金融業務性質，但必須遵守不得涉及收受存款或儲值等「五不原則」，否則即屬於違法經營。

據imB自救會成員說明，im.B台灣金隆科技股份有限公司，透過網路及業務人員投放廣告行銷投資P2P不動產債權借貸，利用代言人盛竹如取信投資人，在網站上架高利息虛假債權，以虛假債權吸金方式支付前期利息，該公司從2021年初開始違約拒還本金，於今年4月20日停止利息支付。據了解，受者者遍及全台，目前台北、新竹、桃園等地都已成立自救會。

而律師簡榮宗近日在也在粉專發文，說接獲好友傳來的訊息，近期有債權媒合平台支付不出利息，受害者已經組成近千人的Line群組自救會，還有分享受害者影片，該發片女子自稱畢業於台大財金系，也陷入龐氏騙局陷阱，在imB借貸平台遭詐騙200多萬、血本無歸。

簡榮宗認為，債權媒合平台本身的模式並沒有違法，台灣也有幾家正規經營的業者。但「假造債權」、「保證收益」就可能構成「刑法詐欺罪」甚至「銀行法的吸收存款罪」，除了造成投資人損失之外，更可能影響金融市場的秩序，呼籲主管機關正視此問題。

金管會指出，我國法律未禁止民間金錢借貸，亦未禁止針對民間金錢借貸提供媒合中介服務，金管會雖然非P2P業者的主管機關，但為兼顧金融科技創新、消費者保護及風險控管前提下，之前鼓勵銀行與P2P業者合作，2017年時訂定「銀行與網路借貸平臺業者合作自律規範」訂有六大合作模式，包括：銀行提供資金保管服務、銀行提供金流服務、銀行提供徵審與信用評分服務、銀行透過P2B模式提供貸款、廣告合作、銀行提供債權文件保管服務。

但金管會也強調，P2P業者必須遵守五不原則，包括：一、業者提供撮合金錢借貸契約服務，不得涉及發行有價證券、受益證券或資產基礎證券等。二、提供借貸款項代理收付服務，不得涉及收受存款或儲值款項等行為。三、提供資訊蒐集、資訊揭露、信用評等、資訊交換等服務，應符合個資法規定。四，提供債權催收服務，不得有不當的催收或以騷擾方法催收債務等。五，其他相關作業，不得有廣告不實或違反公平交易法、多層次傳銷管理法等法令規定的行為。

P2P業者指出，P2P平台原本立意良好，可以提供信用有瑕疵的民眾或向銀行貸不到款的中小微型企業，一個除了銀行之外的資金週轉管道，以簡便流程與較低的利息，作為籌措資金的管道，如今卻可能因為「幾顆老鼠屎，壞了一鍋粥」，政府機關應正視這個產業的發展，提出解決之道，讓正派經營業者可以好好發展。