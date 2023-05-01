中信投顧指出，美時受惠血癌藥lenalidomide出貨美國與拉美，以及新購入的品牌藥貢獻營收，美時第一季營收45.2億元，季增42.6％、年增43.1％；看好後市lenalidomide於美國、拉美市場將持續貢獻營收之餘，日本藥證可望於第二季至第三季取得，預計2024年可挹注營收。品牌藥部分，除銷量持續增加之外，也將帶動美時原有產品銷售，增加其產品組合加乘性。

美時2014年與國際藥廠Alvogen Group策略結盟，2022年亦引進泰國Innobic為策略投資人，市場版圖擴張之餘，也藉由靈活授權、引進新項目或布局學名藥、品牌藥通路，使產品營收穩定，也可補足任何產品未來潛在銷售下滑風險，產品線布局深具優勢。

中信投顧看好，美時長線營收動能充足，並藉由集團助力，有效率地拓展全球市場業務，初次給予「增加持股」投資評等，推測合理股價307元。