女大生網路交友遭對方傳血腥照恐嚇。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市黃姓女大生透過手機網路交友，認識自稱香港來台念書的大肌肉男「啊政」，兩人昨日約在中西區藥妝店見面，對方卻臨時改稱是酒店男公關，佯稱店經理生氣要找她算帳，並傳血腥照恐嚇買萬元遊戲點數處理。黃女上當要買點數時，遭櫃員及時阻止報警，警員到場才保住她的積蓄。

24歲黃姓女大生即將畢業出社會找工作，4月初透過手機交友，結識1名自稱在台灣念書的香港人「啊政」，對方的大頭照是位標準猛男帥哥，迅速擄獲芳心，兩人聊天1個月，昨日約定在中西區1家藥妝店前見面。

滿心期待約會的黃女，忽然接到「啊政」傳訊息告知有變數，佯稱自己在酒店打工當男公關，出門時遭店經理為難，認定黃女找男員工約會，已干擾店家生意，要叫小弟找她算帳，以此話術要她與經理一對一通話說清楚。

對方要求傳身分證照片遭黃女拒絕後，隨即轉用恐嚇手法，「啊政」口氣轉強硬，傳來男子趴地肚子流血的血腥照，要求匯1萬元遊戲點數處理。黃女毫無社會歷練，心慌意亂之下果真上當，到附近買遊戲點數，遭櫃員起疑阻止並報警。

警員到場前發現黃女神情緊張焦慮，說話支支吾吾，先緩和情緒後，黃女才道出交友被恐嚇購買萬元遊戲點數。警員隨即告知是詐騙慣用手法，利用人性弱點使被害人畏懼上當，黃女恍然大悟，打消購買點數念頭。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。