婦產科名醫蘇怡寧經常在臉書上分享婦科相關疑難雜症，今天他發文表示，一名婦人女兒出生後，出現鼻淚管堵塞狀況，沒想到婆婆不斷碎念，將矛頭指向她自然產、陰道太多髒東西，讓她傻眼，蘇怡寧也說「這世界最不需要存在的爛東西就是情緒勒索。」

蘇怡寧今（1）日於個人臉書粉專上傳一張截圖，只見一名婦人表示，女兒出生時鼻淚管堵塞，至今已8個月大，已到眼科通鼻淚管治療。但婆婆一直說，這種況狀自然產比較容易發生，還說是她「陰道太多髒東西」，才會導致女兒鼻淚管堵塞。

但基於婆媳關係及未來生活，婦人直呼「真的很想回婆婆，妳生兒子尿道怎麼沒塞住？」這話獲得蘇怡寧讚賞，「非常好，繼續把她當作耳邊風，這世界最不需要存在的爛東西就是情緒勒索。」

貼文曝光，網友拳頭全都硬了，「好想賞巴掌」、「婆婆也太沒水準了吧」、「通常忍辱負重換來的是得寸進尺」、「婆婆真是令人無語的生物」、「婆婆也是女人啊！女人何苦為難女人」、「婆婆腦袋是被塞住了嗎？」