新北市社會局開辦定點臨時托育，首家臨托設立於淡水捷運站附近，但有家長認為須3天前預約不符合「臨托」概念，北市平日臨托1天前預約即可。對此，社會局回應，同一時段最多能收托4名8個月至6歲幼兒，因此採預約制以便控制調配人力，且目前才剛開辦，未來運作順暢後，預約時間可彈性調整為2天或1天。

考量淡水新興地區有許多年輕父母移入有臨托的需求，社會局日前委由台灣家庭照顧協會試辦定點臨托，地點位於淡水區學府路51巷1弄27號2樓，初期服務為周一至周五上午9時至下午6時，每小時收費230元，每次至少以收托2小時為原則，夜間或假日會視未來發展需求開辦，家長可在3天前預約。有需求者可與協會聯絡預約，服務電話（02）2622-9852。

但有家長反映3天前預約不合理，北市平日臨托1天前預約即可，假日臨托才須3天前預約。社會局兒童托育科長長林秀穗解釋，北市臨時托育地點多，並聘用固定人力，新北市考量財政問題，鼓勵協會共同成就臨托，希望用最少經費，協助媒合保母提供在自己提供場地做臨托，

林秀穗說，淡水定點臨托同一時段最多能收托4名8個月至6歲幼兒，加上幼兒照顧有很多需要注意的地方，須先了解孩子的習性與個別需求，如沒有先預約、人力無法調配，認為須有適當人力才能有安全照顧的方式。

林秀穗補充，有臨時托育需求的家長，本就能透過居家托育服務中心媒合保母臨托，可能前一天就媒合到；淡水定點臨托目前剛開辦，還不知道客源在哪裡？才會希望家長能在3天前預約，如運作熟悉後，未來可能彈性調整為2天或1天前預約。

社會局指出，定點臨托是藉由補助民間團體於社區中符合環境安全檢核標準而設立，以提供幼兒家長喘息服務，由社會局補助設備、租金與教材等開辦費，每案最高補助10萬元。

此外，為補充臨時托育資源並降低弱勢家庭臨時及夜間托育費用負擔，新北市擴大弱勢臨時托育補助，將單親家庭納入補助對象，補助金額也提高到每小時180至200元，並取消每月40小時上限。林秀穗表示，新增夜托補助，每小時補助200至220元，每名兒童每年可申請臨托、夜托各240小時，合計共480小時，以減輕弱勢家長負擔，歡迎向新北市13家居家托育服務中心提出申請，或洽（02）29603456分機3870詢問。