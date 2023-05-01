新竹縣主辦112年全中運獲得14金8銀25銅佳績，接下來全國小學田徑錦標賽在澎湖縣舉行，副縣長陳見賢和教育局長楊郡慈1日為新竹縣代表隊授旗，期勉小選手們為竹縣爭光，一起振臂高喊「加油！」奪得金牌有5萬元獎金。

楊郡慈表示，這次國小田徑優秀選手有65人及教練隊職60人參加，陣容龐大僅次於地主澎湖隊，縣內田俓好手多出自竹北、芎林等溪北鄉鎮市，尖石五峰學生在柔道、角力及棒球是強項，田徑選手反而少。

陳見賢頒發加菜金，勉勵小將們享受比賽、為竹縣爭取榮耀，由於澎湖氣侯炎熱，也提醒選手們補充水分的重要性。

陳見賢指出，新竹縣競技運動成績蒸蒸日上，上週在新竹縣圓滿落幕的112全中運，新竹縣代表隊榮獲14金8銀25銅，其中有4項破大會紀錄。

今年3月舉辦的112年全國原住民族運動會，新竹縣也創下史上最好成績，獲16金10銀13銅，希望全小運選手能在競賽場中，展現平常努力訓練的成果，再創佳績。

教育局表示，全國小學田徑錦標賽將在3日和4日登場，比賽項目有短跑、接力、跳高、跳遠、鉛球(6磅)、壘球、三項全能等，統計男女子組各有12項。

新竹縣110年承辦全國小學田徑錦標賽停辦，榮獲2金1銀佳績，1項破大會紀錄，並榮獲男子田徑總成績第六名。新竹縣代表隊在授旗典禮結束後，啟程到澎湖縣立田徑場報到準備參賽。

「奪得金牌獎5萬！」楊郡慈感謝各基層教練老師努力培訓，以及各級學校的支持，提醒選手爭取競技場上的好成績外，也要重視團隊紀律與品德，成為未來全中運的田徑好手。