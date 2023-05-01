新北市長侯友宜4月28日受邀至世界獸醫師大會晚宴致詞，因沒有說英文，被民進黨立委羅致政批評「沒展現新北國際面貌」。對此，國民黨新北市議員葉元之反擊，副總統賴清德今（1）日會見訪台的美國前國家安全顧問波頓時也都說中文，羅致政應該出來嘲笑他，不要搞雙標。

羅致政昨天在臉書發文指出，參加此次大會的3千多名獸醫師中，有來自超過70國的8百多名外國獸醫師。他除直言，不期待侯友宜會說出流利英文，也批評，侯在致詞時未能把握機會，展現新北市首長的格局高度，甚至是國際面貌，這非常可惜。

葉元之今則在臉書發文酸嗆，賴清德今會見波頓時，也都說中文，一旁甚至還有翻譯，會因為英文不好而看不起人的羅致政，此時應該趕快出來嘲笑賴，不要又搞雙標了。

許多網友也在葉元之的貼文留言，他們的意見包括「這就是雙標黨的劣根性，有嘴說別人，沒嘴說自己」、「英文講得溜，就能代表治理國家很有一套嗎」、「陳水扁的英文也沒有很好，不知道羅致政怎麼看」、「蔡英文連台語都忘記怎麼說了呢」。