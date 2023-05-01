高雄一名盧姓男子去年間扮女裝躲在女廁，持手機偷拍女性如廁畫面，直到其中一名女子A發現廁所隔間縫隙竄出的手機，才揭穿盧男的犯行。橋頭地院審結，依妨害秘密罪，判處盧男3個月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，盧姓男子2022年10月間穿著女裝，潛入台鐵新左營火車站的女廁，從廁所隔間縫隙伸出手機，以此方式偷拍女旅客如廁的私密畫面，同日晚間盧男故技重施，未料湊巧被另名女旅客A逮個正著，A女當場放聲尖叫，拍掉盧男的手機，並報警逮人。

警方接獲報案後發現，共計有2名女子指控遭到盧男偷拍，再加上監視器畫面也拍到盧男進入女廁的身影，故依法將盧男函送法辦，全案經由橋頭地檢署偵結起訴。

橋頭地院審理時，法官認為，盧男無故持手機偷拍女性如廁，已經嚴重侵害對方隱私權，並造成被害人的身心靈受到嚴重傷害，考量盧男坦承犯行，但被害人均不願意原諒盧男等一切情狀，依妨害秘密罪，判處盧男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。可上訴。