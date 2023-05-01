今（1）日是勞動節，不少政壇人物為了感謝勞工階級的貢獻在臉書分文。而一向拚搏在公共工程最前線的台北市副市長李四川也不例外，除了對勞工朋友致上謝意，也PO出自己在工程第一線工作的照片。另外，已故前高雄市議長許崑源也是在5月1日出生，李四川也沒有忘記這位在高雄一起奮鬥的朋友，留下「生日快樂」4字。

在勞動節這個日子，深知勞工辛苦的李四川說到，祝全國勞工好朋友，五一假期平安快樂，感謝你們的付出與貢獻。同時他還強調，「咱們都是拿『槓槌』、挑『扁擔』的人」。另外他還貼出了三張照片，除了看到他平常和勞工一起在工地奮鬥的模樣、還有到漁市挑扁擔賣魚的奇景。

網友們看到李四川的貼文後，紛紛表示，「所有勞動朋友們辛苦了，副市長加油」、「川伯下午好！你也是拿槓槌仔！算勞工！辛苦你們了！有你真好！」、「川伯副市長時時不忘與基層人員在一起，讓人備感溫馨！」、「四川伯好、祝福全天下勞工朋友們平安健康，懐念許崑源議長情義精神」、「實力做事，不是只會耍嘴的人，令人敬重」。