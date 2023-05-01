《城市的微光》由台南市政府環保局同仁拍攝。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

今天是勞動節，台南市長黃偉哲在臉書PO出一段近3分鐘影片《城市的微光》，並寫下「在勞動節的今天，《城市的微光》，帶來城市最感動的日與夜」，他說，這部影片是台南環保局同仁拍攝，用心記錄夥伴們鉅細靡遺日常，也是寫給這座城市的情書。

黃偉哲提到，用這部影片，不僅感謝每一張勞動的容顏，為城市的奉獻，也感謝每一滴勞動的汗水，為台灣的付出，更感性吐露「感謝您，台灣最堅定而樸實的力量，祝您勞動節快樂。」

影片一PO出隨即吸引網友在留言，「謝謝大家付出」、「懂得體諒的市長」、「拍的太感人了」、「今天即使是勞動節，還是正常收運垃圾唷！」、「向偉大的環保隊員們致敬」。

黃偉哲也在留言羅列政績，包括台南市失業率六都最低，輔導企業進用身心障礙人士，達150％，六都第一；還有做工行善團，媒合職業工會為弱勢修繕房屋186戶。

他也舉出促進勞動參與及就業的例子，包括台南市勞參率2022年上半年為61.1％，相較2021年的60.1％，提升1％；2022年上半年失業率3.6％，與台中市並列六都最低。2022年1至6月辦理2場次大型就業博覽會，計有188家廠商提供15663個就業機會數，平均初媒率為52.42％。台南成立職業安全衛生處，進行2930次勞檢，揪出553家違法單位等。