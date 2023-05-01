工會團體在民進黨部前貼上執政團隊的「幹話語錄」。（李柏澔攝）

現場勞工團體高喊「執政不及格、勞工算總帳」、「比爛幹話和口號、勞動政策都跳票、2024沒選票」等口號，隨即撕毀手上的選票看板，將碎片丟在總部門口。（李柏澔攝）

今(1)日為年度的五一勞動節，五一行動聯盟今年恢復過往五一勞動節遊行，表達對勞工政策的不滿，遊行現場初估人數近5000人。遊行最後來到位於台北市北平東路上的民進黨總部，痛批執政黨多年光靠空話執政，全體人員在民進黨總部前撕毀事先準備好的選票看板，高喊「比爛幹話和口號，2024沒選票」。

針對民進黨完全執政8年來勞動政策表現，五一行動聯盟指出，蔡英文總統第一次執政任內民進黨背負全國民改革的期待，卻執意接續馬英九政府末期的砍7天假政策，不僅讓台灣的國定假日低於國際水準，也導致今年仍持續的補班亂象，其他種種勞工政策也讓勞工感到強烈不滿。

遊行隊伍在凱達格蘭大道集結後往民進黨總部移動，工會團體事先在民進黨部前貼上執政團隊的「幹話語錄」，包含民進黨立法院黨團總召柯建銘的「我來喬」、蔡英文總統的「勞工是我心中最軟的一塊」，以及副總統賴清德的諸多「功德論」發言。

遊行的最後，現場勞工團體高喊「執政不及格、勞工算總帳」、「比爛幹話和口號、勞動政策都跳票、2024沒選票」等口號，隨即撕毀手上的選票看板，將碎片丟在總部門口，要求蔡政府在所剩不多的執政時間中，重拾對勞工的重視。