靜宜大學有823位學生投入528名偏鄉學童的遠距輔導與陪伴，並編織出溫暖與感人的故事！（靜宜大學提供）

靜宜執行教育部「數位學伴計畫」5年期間串聯起823位大學生與９所偏鄉學校共528名學童的學習網絡。（靜宜大學提供）

靜宜校方舉辦「數位學伴相見歡」，透過昆蟲解說、多肉植栽DIY等戶外課程，讓平時透過遠距教學的大小學伴能交流互動，留下難忘回憶！（靜宜大學提供）

靜宜執行教育部「數位學伴計畫」，藉由遠距課業輔導與陪伴，培養偏鄉學童自信心，開啟學習視野。（靜宜大學提供）

靜宜數位大學伴在教學相長中也能培養溝通、解說及關懷等技巧，有效提升學習成效，同時啟動社會善的循環。（靜宜大學提供）

靜宜大學有823位學生投入528名偏鄉學童的遠距輔導與陪伴，並編織出溫暖與感人的故事！資傳系教授暨數位學伴計畫主持人劉國有說，靜宜執行教育部「數位學伴計畫」邁入第5年，為提升偏鄉學童的學習成效而努力！近年來雖受限經費緊縮，但仍有一群善心人士、民間企業及團體等自發性捐助，期待共同翻轉偏鄉學生的未來，並啟動社會善的循環。

靜宜大學執行教育部「數位學伴計畫」5年期間串聯起823位大學生與台中市和平區梨山國中小、台中市大甲區東明國小、嘉義縣布袋鎮好美國小、嘉義縣六腳鄉更寮國小等９所偏鄉學校共528名學童的學習網絡；並藉由遠距課業輔導與陪伴，培養偏鄉學童自信心，開啟學習視野。

劉國有指出，靜宜學生所擔任的大學伴每學期展開10週，每週2次90分鐘的課程；以遠距即時一對一方式，為偏鄉的國中小學生設計客製化教材及完善學習平台。大學伴並導入教學遊戲、課外等知識，讓學習多元精彩！大學伴在教學相長中也能培養溝通、解說及關懷等技巧，有效提升學習成效，同時啟動社會善的循環。

靜宜校方並舉辦「數位學伴相見歡」，透過昆蟲解說、多肉植栽DIY及堆土窯等戶外課程，讓平時透過遠距教學的大小學伴能交流互動，留下難忘回憶！

連續四個學期都參與數位學伴的日文系三年級學生王怡貞說，參與計畫過程中，不僅提升教學策略，也瞭解與小學伴相處技巧，並認識一群志同道合，朝共同目標努力的朋友及戰友。「數位學伴計畫」讓不同年齡層的成員相知相惜，陪伴與成長，雖然只有10週課程，但相處時光絕對彌足珍貴！

台中市梨山國中小學生廖品棋說，他覺得遠距學習很有趣，最喜歡上數學課，期待未來能成為大學伴！連續六次參與數位學伴計畫的嘉義縣布袋鎮好美國小學生沈政賢感謝大學伴的協助與陪伴，讓他成長與進步。