日本千葉縣船橋市25歲女子山本深雪上月的市議員競選落敗後，竟在網路上表示要在船橋地鐵站釋放沙林毒氣，自稱是「令和麻原彰晃」，已遭警方以妨害業務嫌疑逮捕。

據富士電視台新聞網（FNN）報導，山本深雪於4月30日上午11時30分左右，在推特發文聲稱會在「本日13時左右，到船橋站釋放沙林（毒氣）。我就是令和的麻原彰晃，這不是在虛張聲勢」。

看見推文的民眾向警方通報，警方隨即在船橋車站與周邊戒備，並循線在山本家中將她帶回調查。山本坦承不諱，警方正調查她的動機。

麻原彰晃原名松本智津夫，是日本在1980年代的邪教教主。(圖/本報資料照片)

據知山本深雪以無黨籍身分參加4月的船橋市議會議員選舉，但僅得316票落選。

「產經新聞」報導，山本深雪在推特帳號自稱是「船橋市反二手菸活動人士」，發表過許多相關言論，還曾說過「想要趕快被逮捕」，不排除這是她的犯案動機之一。

她落選後在4月28日發文說「如果我當上市議員，想要把路上禁菸的範圍更加擴大，並加強懲罰及執法取締，不需要其他替代方案。吸菸權？這不重要。如果你認為這是獨裁政治，那隨你怎麼說」。

她在4月30日又發文說，「好想趕快被逮捕」，「我已經厭倦一切，想去坐牢」。

麻原彰晃是前宗教團體奧姆真理教的教主，1995年3月在東京地鐵施放沙林毒氣釀13死、6000多傷震驚世界，後被判處死刑，2018年伏法。