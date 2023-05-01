很多人都擁有「老闆夢」，不想再領別人的薪水、替別人做事，但真正去創業、成為自己的老闆，卻不是件容易的事。《搜狐網》命理專欄分享，生肖屬馬、虎和龍的人天生有「老闆命」，不但有出色的能力，也能處理複雜的人際關係，就算不當老闆也能闖出事業一片天。

▎生肖馬

屬馬的人個性熱情、能力出眾且原則性很強，他們的內在素養很高，追求才能的同時也非常注重品性，因此在事業上總能乘風破浪、排除萬難，不但收穫朋友的尊重與支持，也能用行動來證明自己，因此屬馬的人就算沒有當上老闆，也絕對是人中之龍，總有一天會闖出自己的一片天。

▎生肖虎

屬虎的人個性勇猛、有膽識，從小就展現出非凡的領導能力，無論在什麼場合都不會怯場，整個人散發出不容侵犯的霸氣，此外屬虎的人還很能言善道，分析與計劃能力出眾，與人相處時還懂得人情世故，因此朋友非常多，再加上他們受得了苦、守得住財，有很高的機會能成就一番大事業。

▎生肖龍

屬龍的人天資聰穎、責任感很強，且天生就散發出一股強大的氣場，同時也有出眾的能力。此外屬龍的人對生活無法安於現狀，他們很懂得如何賺錢，也會處理複雜的人際關係，無論人脈還是其他方面，他們都佔有比別人更多的優勢，所以在大部分時間仕途較為平順，還有成為老闆的潛質。