為感謝移工長年在工作崗位努力不懈，對竹市經濟繁榮與社會穩定貢獻，新竹市長高虹安在勞動節前也公開頒獎表揚全國1名及竹市20名模範移工；勞工處並表示，勞動部已實施「移工留才久用方案」，移工在台工作6年可轉中階技術人力，再滿5年即可銜接永久居留制度。

市府指出，來自菲律賓的杰弗榮獲勞動部全國模範移工殊榮，市府特別頒獎感謝杰弗付出，為竹市移工樹立好榜樣。杰弗平時工作認真負責又細心，他曾發現產品質量異常，並能適時提出改善方案，提升產品品質和產能效率，卓越表現和認真努力受到公司主管和同事的高度讚賞與肯定。

已來台工作15年的蘿莎今年則獲選新竹市模範移工，蘿莎平時工作認真積極，將83歲、患有帕金森病已16年的陳奶奶當成自己的媽媽細心照顧，獲得雇主與全家人的信任。

羅莎來台工作的這段日子讓她感受到滿滿的愛與溫暖，在工作之餘也自主學習急救醫護技能、學習中文，並拿到中文檢定考與夜校畢業證書，今年也以中階技術人力身分提出申請，目的就是希望能長期留在台灣工作。

勞工處長黃錦源表示，勞工處會定期至移工宿舍進行訪視，了解移工需求，確保移工住宿品質，並提供相關法規協助，更舉辦各類活動提供移工休閒生活。此外，市府考量外籍漁工長期於漁船生活，海上生活條件有限，因此長期舉辦「寒冬送暖」，提供熱水、理髮及禦寒服務，獲得外籍漁工熱烈迴響。

勞工處也說明，為補充產業人力，勞動部自111年4月30日實施「移工留才久用方案」，製造業、屠宰業、營造業、農業及長照等已聘有移工產業，可留用移工在臺工作6年以上之資深移工，符合薪資條件資格及技術條件，即可由雇主申請轉任為中階技術人力。

中階技術人力在台無工作年限限制、薪資有所提升、技術更加精進，且無須繳納就業安定費，未來再工作滿5年即可銜接永久居留制度。